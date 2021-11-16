Tren istasyonunun çatısında 1’inci Dünya Savaşı’nda askerlere yollanan kartpostallar bulundu

İskoçya’daki bir tren istasyonunda restorasyon çalışmaları sırasında 1’inci Dünya Savaşı’nda savaşan askerlerin ailelerinin onlara yolladığı kartpostallar bulundu.
Cambusbarron adlı köydeki istasyonun çatısında işçiler tarafından bulunan kartpostalların 1916 yılında yollandığı ancak askerlere ulaşmadığı belirtildi.
O dönemde postayı ulaştırma görevini üstlenen demiryolu şirketinin isminin değiştiği ifade edilirken günümüzde bölgede hizmet veren Network Rail adlı şirketin askerlerin ailelerine ulaşmaya çalıştığı bilgisi paylaşıldı.
Şirketin yöneticilerinden Helen Agnew, “Bu kartpostalları bulmak bizi çok heyecanlandırdı. Çoğu 100 yılı aşkın süre önce yollanmış aileleri bulmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.