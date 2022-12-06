Trans oyuncu anılarını yazdı: Pageboy

Kanadalı oyuncu Elliot Page, cinsel kimliğine sahip çıkmak için verdiği mücadeleyi önümüzdeki yıl çıkacak Pageboy kitabında anlattı.

Page’in, beyz atlet ve jean giydiği kapak fotoğrafını Catherine Opie çekti

2020’den beri hayatını trans birey olarak sürdüren Elliot Page, dün Instagram hesabından paylaştığı kitap kapağıyla birlikte, anılarını yazma sebebini de açıkladı: “Kitaplar bana çok yardımcı oldu, hatta beni kurtardı. Bu yüzden umarım, bu kitap da bilirlerinin fark edilmesine ve kendini daha az yalnız hissetmesine yardımcı olabilir.”

‘Yıllardır kitap yazmayı düşündüğünü’ söyleyen 35 yaşındaki oyuncu, zamanlamanın nihayet doğru olduğuna inandığı noktada harekete geçtiğini yazdı: “Kitap yazmaya odaklanabilmek bir yana, yerimde bile zar zor oturabiliyordum. Ama artık kendimle, bedenimle baş başa kalabiliyorum.”

Elliot Page Pageboy’da, transların fiziksel şiddetten sağlık hizmetlerine mahrum bırakılmaya kadar pek çok saldırıyla karşı karşıya olduğunu söylüyor ve “Deneyimlerimizi yazmak, okumak ve paylaşmak önemli bir adımdır” diyor.

Pageboy, 6 Haziran 2023’te Flatiron Books’tan çıkacak.