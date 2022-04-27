TÜİK’e göre 2020’de trafikte kaç km yol katettik?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin ulusal taşıt-kilometre istatistiklerini açıkladı.

İstatistiklere göre trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 2020’de 300 milyar 615 milyon kilometre yol katedildi.

Toplam taşıt-kilometre’nin yüzde 54,4’ü otomobiller, yüzde 21,1’i kamyonetler, yüzde 13,6’sı kamyonlar, yüzde 4,3’ü motosikletler, yüzde 3,7’si minibüsler ve yüzde 2,9’u otobüsler tarafından yapıldı.

Otomobiller tarafından 2020’de katedilen mesafe yakıt türlerine göre incelendiğinde, toplam taşıt-kilometresinin yüzde 49,3’ü dizel, yüzde 32,5’i LPG ve yüzde 18,2’si benzin yakıtlı otomobiller tarafından yapıldı.

Taşıt-kilometre ise kamyonlarda yüzde 8,8, kamyonetlerde yüzde 1, motosikletlerde yüzde 0,7 artarken otobüslerde yüzde 8,9, minibüslerde yüzde 7,7 ve otomobillerde yüzde 1,9 geriledi.