Trafik kazasında ölen Anne Heche hakkındaki soruşturma kapandı, evi yıkılan kadın başsağlığı diledi

Kendi kullandığı otomobille yaptığı trafik kazasından sonra bir hafta kaldığı hastane hayatını kaybeden Hollywood yıldızı Anne Heche hakkında açılan polis soruşturması kapandı.

Anne Heche (solda) ve Lynne Mishele

53 yaşındaki Hollywood yıldızı Anne Heche, 5 Ağustos’ta Los Angeles’ın batısındaki Mar Vista mahallesinde kendi kullandığı otomobille yaptığı trafik kazası yapmıştı. Kazada Lynne Mishele adlı kadının evine çarpmış, büyük hasara sebep olmuştu.

Kazayı araştırmak üzere açılan polis soruşturmanın, Heche’nin ölümünden sonra kapatıldığı açıklandı. Kazada evi zarar gören Lynne Mishele de yıldızın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Mishele’in evinin gördüğü zararı karşılamasına yardımcı olmak için arkadaşları ve komşuları kitle fon desteği sitesi GoFundMe’de bir sayfa açmışlardı. Lynne Mishele destekçilere de teşekkür etti.