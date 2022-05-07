Trabzon’un yıldızı Hamsik şampiyonluğu anlattı: Beşinci haftada anladım

Şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Marek Hamsik, “Trabzonspor’a imza attığımda takımın gücü hakkında fikrim yoktu. Ama beş hafta geride kaldığında şampiyon olabilecek bir kadronun içinde yer aldığıma inanmıştım” dedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 35’inci haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etmişti.

İtalyan basınına konuşan bordo-mavililerin yıldız oyuncusu Hamsik, kulübe imza atmadan önce fazla fikre sahip olmadığını ancak beşinci haftadan sonra şampiyon olabilecek bir kadronun içinde yer aldığına inandığını söyledi.

Sabah’ın haberine göre Hamsik, şampiyonluk kutlamalarında soyunma odasına gitmek istemediğini de şöyle anlattı: ”Şampiyon olduğumuzda sahada binlerce taraftarın arasında yarım saate yakın kaldım, onlarla şampiyonluğun tadını çıkardım. Sanıyorum soyunma odasına en son giden bendim ve artık inanılmaz yorgundum.”

Hamsik, “Benim için bitmeyen bir aşk” dediği İtalya’nın Napoli ekibine de mesaj verdi: “Şampiyonluğa çok yaklaştığımız zamanlar da oldu, kupaya da yaklaştık. Napoli’ye mesajım; asla vazgeçmeyin, o şampiyonluk gelecek. Bakın Trabzonspor bunu başardı.”