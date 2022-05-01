Trabzonspor’dan 12 milyon liralık hamle: Köprüdeki bayrağı 1967 parçaya bölerek satışa çıkardı

Trabzonspor, İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılan dev bayrağı 1967’ye bölerek tek parçasını 6 bin 100 liradan satışa çıkardı.

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Bordo-mavili ekip, dün akşam Süper Lig’in 35’inci haftasında Antalyaspor’la 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etmişti. Trabzonspor, böylece 38 yıl sonra yedinci şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Kulübün açıklamasında köprüye asılan bayrağın, Trabzonspor’un kuruluş tarihi olan 1967 eşit parçaya bölündüğü, bayrağın parçalarının kulübün internet sitesinden satışa çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada şöyle dendi: “Bordo-mavili taraftarlarımız Trabzonspor.org.tr’ye girerek ‘Adını Tarihe Yaz’ başlıklı sekmeye tıklayıp 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılan dev bayrağın dijital halini, kesitlere bölünmüş olarak görecek ve istedikleri yeri ayırtıp şimdiden satın alabilecek.

Sadece 1967 adetle sınırlı olan bu tarihi fırsattan yararlanan tüm taraftarlarımıza bir de ücretsiz NFT verilecek. 1967 şanslı taraftarımız, yeni sezonda kulübümüzün birçok sürprizinden bu NFT sayesinde yararlanma fırsatı yakalayacak. Şampiyonluk kutlamalarımız sona erdikten sonra toplanacak bayrağımızın parçaları sahiplerine teslim edilecek ve bu parçalardan bir tanesi de kulübümüzün Şamil Ekinci Müzesi’nde sergilenecek.”

Sitede ilgili bölüme girenler bayrağı satın almak istediklerinde şu mesajla karşılaşıyor: “Bu parçaya adını yazdır, dev bayrağımız köprüden toplandıktan sonra, tam bu parça evine gelsin.”

Tüm parçaların satılması durumunda kulübün kasasına yaklaşık 12 milyon lira girecek.