Trabzonspor-Adana Demirspor maçının hakemi Uğurlu’dan ‘penaltı’ açıklaması

Süper Lig’de hafta sonu Trabzonspor’un Adana Demirspor’u 3-1 yendiği karşılaşmada verdiği penaltı kararıyla tartışılan hakem Yaşar Kemal Uğurlu, “İlk yarının sonuna altı dakika ekleyip dört dakikada bitirmemin sebebi aklımın oğlumda olması“ dedi.

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Uğurlu’nun, bordo-mavililer lehine çaldığı penaltı, kaçan penaltının tekrarlanması ve ilk yarıyı iki dakika erken bitirmesi spor yorumcuları tarafından eleştirildi.

TV100’de eski hakem Deniz Ateş Bitnel’e konuşan Uğurlu, geçen hafta Trabzon’a gittiği iddialarına da yanıt verdi.

Uğurlu, şunları söyledi: “Ben Trabzon’a geçen ay cenaze dolayısıyla gittim. Çok sevdiğim bir abimin babasının cenazesine gittim. 29 Mart tarihiydi. Ben Trabzon’a bu hafta gitmişim gibi gösterip beni zan altında bırakan kişiyi gördüğüm yerde bunun hesabını soracağım. Bir de bu insanın tuttuğu oruçlar kabul mu olacak? Maç günü oğlum hastaneye kaldırıldı. Şu anda da hastanede zaten. Ameliyat olacak. Maç günü maçı iade edemezdim. Türk futbolunun ve içinde bulunduğu kaotik ortamın daha fazla tartışmalara sebebiyet vermemesi adına bunu yapamazdım.”

Uğurlu, “Edin Visca’nın penaltısında benim baktığım açıdan Simon Deli itti olarak gördüm. Öbür açıdan ben de görsem penaltı vermezdim zaten. VAR da müdahale etmedi. İlk yarının sonuna altı dakika ekleyip dört dakikada bitirmemin sebebi de aklımın oğlumda olması” dedi.