Total Rusya’da kaldı: Yeni projelere yatırım yok

Fransız enerji şirketi Total, rakipleri Shell, BP ve Equinor gibi Rusya’dan çekilmedi. Şirket, Rusya’daki yeni projelereyse sermaye aktarmayacağını duyurdu.

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Rusya, geçen perşembe günü Ukrayna topraklarına askeri operasyon başlatmıştı. Ülkede şiddetli çatışmalar devam ederken müzakere masasından henüz sonuç alınamadı.

Rusya’yı ekonomik olarak cezalandırmanın yollarını arayan ABD ve Avrupa Birliği ülkeleriyse Rusya’nın önde gelen şirketlerine, oligarklarına ve yetkililerine yaptırım başlattı.

Shell, BP ve Norveçli Equinor şirketleri, Rusya’dan çekileceklerini açıklarken, Fransız TotalEnergies ülkeden çekilme konusunda rakiplerine eşlik edemedi.

Şirket, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı ‘askeri saldırısını‘ kınadığı açıklamada ve şöyle devam etti: “Total, Avrupa tarafından uygulanan yaptırımların kapsamını ve gücünü destekliyor. Yaptırımları Rusya’daki faaliyetleri üzerindeki sonuçlarına bakılmaksızın uygulayacak. Bu sonuçlar şu anda değerlendiriliyor. Total bundan sonra Rusya’daki yeni projelere sermaye harcamayacak.“

Total’in Rus Novatek’te yüzde 19,4, Yamal LNG tesisinde yüzde 20 ve ülkedeki çeşitli girişimlerde hissesi var.

Açıklamanın ardından Avrupa borsalarındaki Total hisselerinde düşüş gözlemlendi. Hisselerdeki çekilme yüzde 3’e yakın.



Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de Total ve Engie ile Rusya’daki faaliyetleri hakkında görüştüğünü açıklamıştı.

Le Maire konuyu Total CEO’su Patrick Pouyanne’le görüştüklerini belirterek şunları söylemişti: “Kendisi durumun ciddiyetinin farkında. Birkaç gün içinde şirketin faaliyetlerine dair karar alınabilir.”

Bakan Le Maire, Engie’nin durumunun daha farklı olduğunu dile getirmişti.

Total daha önce Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar’daki askeri darbeden yaklaşık bir yıl sonra ülkeden çekildiğini duyurmuştu. Şirket ayrıca 2018’de yaptırım muafiyetleri alamayınca İran’ın Güney Pars gaz sahasındaki katılımını bırakmak zorunda kalmıştı.