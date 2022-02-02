Torpilin belgesi: AKP’li vekillerden müftülüğe ‘mülakat’ listesi

Bir imza ile nasıl hak yenir işte belgesi!



İddiaya göre AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve AKP Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Van İl Müftülüğü’ne mülakatlara girecek olan yakınları için imzalı torpil belgesi göndermişler.



İmam mülakatında torpil isteyenlerde iman ne gezer! pic.twitter.com/gURFbcT9y7