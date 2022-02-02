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Yaramazlara biraz batar!

Torpilin belgesi: AKP’li vekillerden müftülüğe ‘mülakat’ listesi

AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve AKP Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi’nin, Van müftülüğüne, mülakatlara girecek yakınlarına torpil yapılması için yazı gönderdiği ortaya çıktı.

Söz konusu belgeleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır “İmam mülakatında torpil isteyenlerde iman ne gezer” dedi.


Kiler’in müftülüğe yazdığı yazıda şu ifadeler yer aldı: “Aşağıda isimleri yazılan hemşerilerimin kurumunuzda girecekleri mülakatlarda yardımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dilerim.”

Çelebi ise müftülüğe şöyle yazdı: “Aşağıda bilgileri bulunan 4/B imam hatiplik mülakatına girecek ilgililerin değerlendirilmesi hususunu rica ederim.”

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