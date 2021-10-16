‘Torpil listesi’ haberleri TÜGVA yetkilisini kızdırdı; ‘barbarlıkla’ suçlayıp hedef gösterdi

TÜGVA yönetim kurulu üyesi ve teşkilat koordinatörü İbrahim Beşinci, vakıf hakkındaki iddiaları haberleştiren basın kuruluşlarını hedef gösterdi.
TÜGVA gönüllülerinin aranarak basın tarafından rahatsız edildiğini öne süren Beşinci, “Etki ajanı sözde gazetecilere, hukuk önünde hesap sormak boynumuzun borcudur!” dedi.
Gazeteci Metin Cihan, daha önce iktidara yakın vakıfta çalıştığını söylediği bir kişinin kendisine gönderdiği belgeleri Twitter hesabından paylaşmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da kurucuları arasında olduğu vakfın, bazı kişilerin kimlik bilgilerini veri tabanında tutarak, referanslarla kurumlarda işe girmesine yardım ettiği öne sürülmüştü.
Beşinci, Cihan’ın paylaştığı belgeleri haber yapan basın kuruluşlarını sosyal medya hesabı üzerinden hedef göstererek şunları kaydetti:
- Etki ajanları, tek merkezden yönetilen sözde medya yayın organları, sözde gazeteciler, konu ‘TÜGVA’ oldu mu topyekûn harekete geçiyor. Akıl tutulması yaşayan bu kirli zihniyete ve bunlar ile birlikte saf tutanlara karşı mücadele vermek bizim için gururdur.
- Ayrıca etki ajanlarından İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve firari Erk Acerer’in, başını çektiği ‘Yol Tv, Halk Tv, DW, Birgün, T24, Cumhuriyet, MedyaScope’vb. gibi fondaş medya grubu tarafından, TÜGVA gönüllülerimiz aranıyor ve rahatsız ediliyor.
- Genel merkezimize bu konuda gönüllülerimiz tarafından ciddi anlamda şikayetler gelmektedir. 2021 Türkiye’sinde böylesine üslupsuz bir yaklaşım göstermeleri, aslında nasıl bir zihniyete nasıl bir tıynete sahip olduklarının da göstergesidir.
- Bu medya gruplarının ne olduğunu, kim tarafından fonlandığını bizler çok iyi biliyoruz.
- Unutmayınız ki; Bu tarz barbarca bir girişimde bulunan, hem çöp haberin merkezi fonlu medya gruplarına, hem de gönüllülerimize rahatsızlık veren girişimde başı çeken etki ajanı sözde gazetecilere, hukuk önünde hesap sormak boynumuzun borcudur!
- İftira atan, yalan haber yapan ve buna alet olan her kim var ise hukuk karşısında hesabını verecektir