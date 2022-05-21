Toprak altında kalan köpek yavrularını itfaiye kurtardı

Burdur’un Bucak ilçesinde toprak altında kalan köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
70 Evler Mahallesi’ndeki bir arsada hafriyat çalışması sırasında yedi köpek yavrusu toprak altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye giden Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmasıyla toprak altından çıkarılarak ölmekten kurtarılan köpeklerden biri ayağından yaralandı.
Yaralı köpek, veteriner hekime götürülerek tedavi edildi. İtfaiye ekiplerinin hayvanları kurtarma çalışmaları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.