Toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesine hapis cezası

Adıyaman’da toprağa yarı gömülü halde bulunan bebeğin annesine 10, anneannesine ise 15 yıl hapis cezası verildi.

26 Eylül’de Bahçecik Mahallesi’nde Hüsnü Mustafa Özyeğin Anadolu Lisesi’nde eğitim gören bir grup öğrenci, okullarının yanındaki eski mezarlıkta bebek sesi duymuş, toprağa yarı gömülü buldukları bebeği çıkararak polis ve sağlık ekiplerine teslim etmişti. Bebeğin annesi ve anneannesi tutuklanmıştı. Hemşirelerin ‘Fatma’ adını verdiği bebek devlet koruması altına alınmıştı.

Savcı müebbet istedi

AA’nın haberine göre Adıyaman 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 29 Kasım’daki karar duruşmasına, tutuklu sanık, bebeğin annesi Gülçin Erdal ile anneannesi Ülkü Erdal, Ses Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlanırken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, iki isme, ‘kendini savunamayacak durumda bulunan alt soydan çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

‘Kendimizi bir anda mezarlıkta bulduk’

Son sözü sorulan sanık anneanne Ülkü Erdal şunları söyledi: “Olay nedeniyle çok pişmanım. Hastaneden ilk çıktığımızda mezarlığa bırakma gibi bir düşüncemiz yoktu. Camiye bırakmayı düşündük. Cami kalabalık olduğu için oraya bırakamadık sonrasında kendimizi bir anda mezarlıkta bulduk. Mezarlık kalabalık olduğundan birilerinin bulup alacağını düşündük. Öldürme gibi bir kastımız yoktu. Suçsuzum, beraatimi istiyorum.”

Anne Gülçin Erdal da amaçlarının çocuğunu öldürmek değil birisinin bulmasını sağlamak olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti ikisine de hapis cezası verdi.