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Yaramazlara biraz batar!

Hemşireler vücudu toprağa gömülü bulunan bebeğe ‘Fatma’ adını koydu: Devlet korumasına alınacak

Adıyaman’da, mezarlıkta vücudu toprağa gömülü bulunduktan sonra hastanede tedaviye alınan bebeğin sağlık durumu iyiye gidiyor. Hemşireler tarafından ‘Fatma’ ismi verilen bebek, tedavisinin ardından devlet korumasına alınacak.

Fotoğraf: DHA

Cuma günü, Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, şehitlik ziyareti yaptıkları mezarlıkta bir bebeğin ağladığını duymuş, arama sonucunda vücudunun bir bölümü toprağa gömülü yeni doğan bebeği bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Polisle mezarlığa giden sağlık ekibi, bebeği ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürmüştü.


Olayla ilgili gözaltına alınan bebeğin annesi Gülçin E. ile anneannesi Ülkü E. sorgularının ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla bırakılmış, savcılığın dün yaptığı itiraz sonrası yeniden gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından durumu takip edilen Fatma bebek, tedavisinin tamamlanmasının ardından koruma altına alınacağı belirtildi.

Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı

Mezarlıkta toprağa gömülmüş canlı bebek bulundu

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