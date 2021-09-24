Mezarlıkta toprağa gömülmüş canlı bebek bulundu

Adıyaman’da şehit mezarlığını ziyaret eden lise öğrencileri, vücudu toprağa gömülmüş bir bebek buldu. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

DHA’nın aktardığı habere göre Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri Esra Yücedağ, Nisa Yüce, Leyla Tuba Koç ve Özgenur Erbil, Bahçecik Mahallesi’ndeki şehit kabrini ziyarete gitti.

Öğrenciler, bir süre sonra bebek ağlaması duyunca mezarlıkta arama yaptı. Bir mezarın yanında, vücudu toprağa gömülü yeni doğan bebeği bulan öğrenciler, polise haber verdi.İhbar üzerine polisle birlikte mezarlığa gelen sağlık ekibi, bebeği ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, bebeği bırakan kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.