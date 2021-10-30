Toplum geri dönüşüm işçilerinin engellenmesine karşı

Toplumun büyük kısmı, geri dönüşüm işçilerine yönelik baskıyı doğru bulmuyor.
İstanbul’da valiliğin ağustos ayında kağıt toplayıcılığının yasaklanmasına yönelik aldığı karar sonrası, bazı ilçelerde atık depolarına baskın düzenlenmişti. Muhalefet partileri, kağıt toplayıcılarına destek vermişti.
MetroPOLL’ün araştırmasına göre toplumun ezici çoğunluğu, kağıt toplayıcılarına müdahale edilmesini desteklemiyor.
Ankete katılanların yüzde 83’ü, ‘Kağıt toplayıcılarının engellenmesini destekliyor musunuz?’ sorusuna ‘Hayır’ yanıtı verdi. Ankete katılanların yüzde 6’sının olaydan hiç haberinin olmaması da dikkat çekti.