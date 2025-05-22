Topkapı Sarayı'nda iki has oda 10 yıl sonra ziyarete açıldı

Topkapı Sarayı Harem Dairesi’ndeki 1’nci Ahmed Has Odası ve 3’üncü Ahmed Yemiş Odası, yaklaşık 10 yıl süren restorasyonun ardından ziyarete açıldı.

3’üncü Ahmed Yemiş Odası. Fotoğraflar: AA

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız iki odanın daha açılmasının çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Yıldız’ın anlattıklarına göre okuma odası diye de bilinen 1’inci Ahmed Has Odası’nda çiniler, altın yaldızlı hat süslemeleri, sedef işçiliği ve Kur’an ayetleri yer alıyor. Osmanlı klasik dönem mimarisinin son zarif örneklerinden biri kabul ediliyor.

1’inci Ahmed Has Odası

3’üncü Ahmed Yemiş Odası’ysa Lale Devri’ne ait bezemeler, Edirnekari süslemeler, çiçek ve meyve motifleriyle dikkat çekiyor. Odadaki ocak Osmanlı barok üslubuna ilişkin denemelerin ilk örneklerinden biri.

Her iki oda da Osmanlı’nın klasik süsleme sanatlarıyla Batı etkisindeki yeni estetik anlayış arasında bir geçişi temsil ediyor.

Günde ortalama 20 bin ziyaretçi alan Topkapı Sarayı’na has odaların açılmasıyla birlikte bu ilginin daha da artması bekleniyor.

Odalar, salı hariç haftanın her günü 09:00-17:30 arasında ziyaret edilebiliyor.