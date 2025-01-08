Tom Holland ve Zendaya’nın nişanlandığı doğrulandı

Tom Holland ve Zendaya’nın nişanlandığı haberinin resmileşmesinin ardından ayrıntılar gelmeye başladı.

Fotoğraf: Zendaya / Instagram

Zendaya’nın pazar gecesi Altın Küre’de parmağında göz alıcı bir yüzükle görülmesinin ardından, uzun zamandır birlikte olduğu Tom Holland’la nişanlandığı yönünde spekülasyonlar yayıldı.

Tüm sosyal medya yüzüğe odaklanmışken neyse ki nişan haberi doğrulandı ve ayrıntılar gelmeye başladı.

TMZ’ye göre Tom, Zendaya’nın babası Kazembe Ajamu Coleman‘la evlilik onayı almak için aylar önce buluştu.

Zendaya’nın babası onay verdi ancak Tom, en doğru zaman için bekledi.

28 yaşındaki oyuncunun Noel tatili sırasında evde sadece ikisinin olduğu bir anda evlenme teklif ettiği iddia edildi.

Zendaya, nişan haberinin doğrulanmasının ardından ilk kez dışarı çıktı ve pazartesi gecesi ‘Challengers’ filminin gösterimine giderken nişan yüzüğünü takmış halde görüldü.

Hayranlar yüzüğün bir ‘Jessica McCormack’ parçası olduğunu iddia etti.

Yüzük tasarımcının koleksiyonlarında yer alan ‘5.02ct East-West Cushion Diamond Button Back Ring’ gibi görünüyor. Hayranları ayrıca Zendaya’nın 2022’de tasarımcının benzer bir yüzüğünün bulunduğu bir Instagram gönderisini beğendiğini de keşfetti.

Şimdi herkes bir sonraki soruyu merak ediyor: Çift ne zaman ve nasıl evlenecek? Ancak ikisinin de yoğun bir proje takvimine sahip olması dolayısıyla evlilik tarihinin pek de yakın olmadığı düşünülüyor.