Tom Hanks ilk romanını yazdı

Oscar ödüllü oyuncu Tom Hanks’ın ‘The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece’ (Başka bir Sinema Başyapıtı Çekmek) adlı romanı, yayıncısı tarafından ‘film yapma konusunda çılgınca hevesli bir hikaye‘ olarak tanımlanıyor.

Fotoğraf: California Typewriter

Roman 2023’te 9 Mayıs 2023’te Penguin Random House (PRH) tarafından yayımlanacak.

PRH, kitabın konusunu “yıldızlarla dolu, milyonlarca dolarlık bir süper kahraman aksiyon filminin yapımı hakkında bir roman. . . ve ona ilham veren mütevazı çizgi romanlar” sözleriyle özetleniyor. Açıklamaya göre roman, ‘İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Amerika ve Amerikan kültüründeki değişiklikleri komik ve dokunaklı bir şekilde aktarıyor.‘

Philadelphia ve Forrest Gump’taki rolleriyle en iyi erkek oyuncu Oscar’ını kazanan Hanks, ‘film yapmanın hem keyif hem acı veren duyguların buluştuğu çok zorlu bir süreç’ olduğunu belirtiyor. Ünlü oyuncuya göre bu dünyadaki ‘en büyük ve en kafa karıştırıcı’ iş.

Hanks, 2017’de kısa hikayelerden oluşan ‘Uncommon Type: Some Stories’ (Olağandışı Tip: Bazı Hikayeler) adlı bir kitap yazmıştı.