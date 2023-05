Tolga Akyıldız anısına %100 Açık Sahne: Second ve Konukları

Türkçe sözlü punk rock grubu ‘Second‘, geçen ay kaybettiğimiz Tolga Akyıldız anısına düzenlenen ‘%100 Açık Sahne’de konuklarıyla buluşuyor.

Tolga Akyıldız (solda) %100 Açık Sahne etkinliğinin yaratıcısıydı

3 Nisan tarihinde geçirdiği beyin kanamasından sonra hayatını kaybeden gazeteci, yazar Tolga Akyıldız’ın ‘Tek gecelik festival deneyimi’ anlayışıyla tasarladığı ‘%100 Açık Sahne‘, 10 yılda 300’ü aşkın ismi sahnesinde ağırlamıştı.

Şimdi, yaratıcısının ‘anısına‘ düzenlenen gecede punk grubu ‘Second ve Konukları ile sahnede olacak.

‘Second‘, Batu Akdeniz, Can Temiz, In Hoodies, Melis Karaduman, Nilipek., Övünç Dan, Padme ve Samet Çiçek’i; Zorlu PSM %100 Studio’daki sahnesinde ağırlayacak.

2020 yılının başında çıkardıkları ‘Aklımda Bi Kördüğüm’ ile yeni bir pop-punk hikâyesi yazmaya başlayan grubun yeni EP’si ‘biz bi şarkı olamadık’tan şarkılar da gecede seyirciyle buluşacak.

5 Mayıs Cuma akşamı saat 21.00’deki etkinliğin biletleri online olarak alınabilir.