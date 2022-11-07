TOKİ kura çekimi başladı: 10 günde 12 il tamamlanacak

TOKİ’nin (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde ilk kura bugün Şırnak ve Ardahan’da çekiliyor. İlk 12 ilde 10 gün içinde tamamlanacak kura takvimi de belli oldu.

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İktidara geldiği 2002’den bu yana ev sahipliği oranını yüzde 70’lerden 50’lere kadar düşüren AKP’nin genel başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim öncesi konut krizine çare bulmak için ‘yüzyılın projesi’ denen sosyal konut projesine sarıldı. Beş yılda 500 bin konut yapılacağı öne sürülen bu projenin ayrıntılarını da Erdoğan duyurmuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacaklarını açıkladı.

İlk kuralar bugün Şırnak ve Ardahan’da çekilecek. Kuralar, noter huzurunda çekilerek canlı yayımlanacak.

Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak kura çekimine ilişkin takvimse şöyle:

*7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1450 konut, Ardahan 250 konut

*8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut

*9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut

*10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut

*10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

*11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

*13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

*15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

*16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut