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Yaramazlara biraz batar!

TOKİ, borçlarını kapatacaklara yüzde 22 indirim uygulayacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), borçlarını kapatmak isteyenlere yönelik yüzde 22 indirim kampanyası 22 Mart’ta başlıyor.

Fotoğraf: Arşiv

TOKİ, söz konusu uygulamayı yılın belli dönemlerinde toplu ödeme yapacak vatandaşlar için devreye alıyor.


İndirim, TOKİ’den ev sahibi olmuş ve ödemeleri devam eden kişiler için geçerli.  

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, indirim kampanyasının 19 Nisan’a kadar geçerli olduğunu söyledi.

Kurum’un Twitter’dan yaptığı paylaşım şöyle: “22 Mart’ta başlayacak kampanyamız 19 Nisan’a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun.”

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Kimse sade olmaya çalışmıyor, sadeliği değerli bulmuyor, kimse laf kalabalığından kaçmıyor, tam tersine, daha büyük kalabalıklar yaratmaya çalışıyor. Halbuki sade yazmaktır değerli olan. Ama tabii, en zor şey de sade yazmaktır.