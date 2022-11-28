Tokat’ta faaliyeti durdurulan Medical Park hastanesi hasta kabulüne başladı

Tokat’ta, bir hastaya şiddet uygulandığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı’nca faaliyetleri durdurulan Medical Park Hastanesi’nde hasta kabulüne başlandı.

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Tokat Medical Park Hastanesi’nde iki yoğun bakım çalışanının bilinci yerinde olmayan felçli, yaşlı bir hastaya işkence ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine hastaneye soruşturma başlatılmış, hastanenin faaliyeti durdurulmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakım çalışanlarından biri üç yıllığına meslekten men edildiğini duyurmuştu. Diğeriyse altı aylık mesleki eğitimden geçecek ve artık yoğun bakımda çalışamayacak.

AA’nın aktardığına göre Sağlık Bakanlığı’nca, hastanedeki şiddet görüntüleriyle ilgili başlatılan inceleme ve soruşturma tamamlandı.

Soruşturmanın bitmesi üzerine bakanlığın izniyle hastane bugün itibarıyla hasta kabulüne başladı.

Bazı yurttaşlar hastaneye gelerek muayene oldu.