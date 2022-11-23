Yaşlı hastaya işkence eden yoğun bakım personellerine meslekten men ve eğitim cezası

Tokat Medical Park Hastanesi’nde bilinci yerinde olmayan felçli hastaya işkence eden yoğun bakım çalışanlarından biri üç yıllığına meslekten men edildi. Diğeriyse altı aylık mesleki eğitimden geçecek ve artık yoğun bakımda çalışamayacak.

Fotoğraf: AA

Tokat Medical Park Hastanesi’nde iki yoğun bakım çalışanının bilinci yerinde olmayan felçli, yaşlı bir hastaya işkence ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine hastaneye soruşturma başlatılmış, hastanenin faaliyeti durdurulmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter’dan duyurduğuna göre çalışanlara verilen cezalar Sağlık Meslekleri Kurulu’nda bugün karara bağlandı.

Bakan Koca, şunları yazdı: “Söz konusu iki sağlık personelinden biri üç yıl süreyle meslekten men edildi. Süre sonunda, bir sağlık kurumunda çalışabilmesi için, 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma mecburiyeti var ve tekrar bir yoğun bakımda çalışması söz konusu değildir.

Sağlık Meslekleri Kurulunun kararına göre, diğer sağlık personeli altı aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz. Bağışlanamaz davranışlarıyla toplumu ve sağlık camiasını üzenler, davranışlarının hesabını yargı önünde de mutlaka verecektir.”