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Yaramazlara biraz batar!

Togg ‘özel seri’ için açık artırma

Togg, ilk araçlarını NFT (dijital mülkiyet hakkı) ürünler aracılığıyla açık artırma usulüyle satmaya hazırlanıyor.

Fotoğraf: AA

Habertürk’ün aktardığına göre nadirlik türlerine göre ‘normal’, ‘nadir’, ‘çok nadir’ ve ‘en nadir’ olarak belirlenecek NFT’ler, açık artırmayla satılacak. NFT’ye sahip olanlar ön sipariş için hak kazanacak.


Açık artırmaya katılmak için App Store, Google Play veya App Gallery üzerinden Trumore uygulamasının indirilmesi ve bir kimlik yaratılması gerekiyor.

Her bir kimlik sadece bir aracın açık artırmasına katılabilecek. Araçlar 2023 adetle sınırlı.

Açık artırma tarihiyse henüz belli değil.

NFT haricinde ilerleyen dönemlerde teknoloji meraklıları için dijital yarışma gibi oyunlaştırılmış bir ortam sunulacak. Yarışma sonucuna göre satın alma hakkı doğacak.

Geriye kalan alıcılar için de ayrı bir ön sipariş süreci olacak.

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