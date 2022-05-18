TOBB başkanı yerli otomobil için tarih verdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin trafiğe çıkışı için tarih verdi.

Fotoğraf: TOGG

TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobilde seri üretim için bu yılın sonunu işaret etmişti. Karakaş, otomobilde yüzde 51 yerlilik oranı yakalandığını duyurmuştu. Otomobil Bursa’daki fabrikada üretilecek.

Kastamonu’da Tosya Sanayi ve Ticaret Odası’nın yeni binasının açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “Allah nasip ederse 29 Ekim’de sayın cumhurbaşkanımızın elleriyle fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023’ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur.”