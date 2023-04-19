TMSF, Adabank’ı satışa çıkardı: Bir dönem Uzan ailesinindi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bir dönem Uzan ailesine ait olan Adabank A.Ş.’yi satışa çıkardı.

Fotoğraf: AA

TMSF’nin ihale ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre, toplam bir milyar adet hisseden müteşekkil Adabank’ın, TMSF’ye ait yüzde 96,68234 oranındaki 966 milyon 823 bin 400 adet hissesi ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarıldı.

Satışa sunulan hissenin tamamı için muhammen bedel 210 milyon TL olarak belirlendi.

İhale 24 Mayıs 2023 günü saat 14:00’da yapılacak.

Kemal Uzan’ın kurucusu olduğu bankaya 2004’te el konmuştu. Banka 2006, 2008 ve 2011’de de satılmak istenmiş ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan onay çıkmamıştı.