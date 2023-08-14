TMO silosundaki patlamada ölü sayısı ikiye çıktı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralananlardan biri daha öldü.
İlçenin sahil kesimindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda 7 Ağustos’ta meydana gelen patlamada üçü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO’nun 60 silosundan 13’ü hasar görmüştü.
Yoğun bakımdaki yaralılardan Ekrem Kalkan, 9 Ağustos’ta İstanbul’daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.
AA’nın haberine göre patlamada yaralanan memur Elif Dayıoğlu (48), Kocaeli Şehir Hastanesi’ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Dayıoğlu’nun cenazesi, evinin önünde helallik alınmasının ardından Dumlupınar Camisi’ne getirildi.
Dayıoğlu’nun cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Çınarlı Mezarlığında defnedildi.
Patlamada yaralananlardan dört kişinin tedavisiyse sürüyor.