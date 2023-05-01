TKP, Erdoğan ve Bahçeli’yi ‘çizdi’: Yargılayacağız

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdğan ve ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yer aldığı ‘Sağlam irade, doğru karar’ afişlerini çizerek, ‘Yargılayacağız’ yazdı.

Fotoğraf: Twitter

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla birçok parti, örgüt ve sivil toplum kuruluşu İstanbul’un Maltepe ilçesinde belirlenen alanda toplandı.

Alana kortejler halinde ilerleyen TKP’liler, Erdoğan ve Bahçeli’nin fotoğraflarının yer aldığı ‘Sağlam irade, doğru karar’ yazılı afişleri çizip üstüne ‘Yargılayacağız’ diye yazdı.

Fotoğraf TKP’nin Twitter hesabından, “İstanbul’da TKP hazır. Halka karşı suç işleyenler yargılanacak” notuyla paylaşıldı.