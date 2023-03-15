TKP, ‘Erdoğan gitsin’i destekleyecek

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 14 Mayıs seçimlerine ‘sosyalist güç girliği’ içerisinde kendi ad ve adaylarıyla gireceğini açıkladı.

Parti, cumhurbaşkanlığı seçiminde ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için’ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek.

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Partinin sitesinde yayınlanan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nu aday çıkaran ‘millet ittifakı‘; ‘düzen muhalefeti’, ‘dünya görüşü ve bileşim itibariyle AKP zihniyetiyle uyumludur’ ve ‘arkasına AKP’yi yıllar önce iktidara taşıyan yerli ve yabancı sermayenin desteğini alan, laikliği ve cumhuriyet değerlerini sözde bile olsa savunmayan, dünyaya NATO’cu bir perspektifle bakan’ bir oluşum olarak tanımlandı. Bu nedenle TKP’nin ‘millet ittifakı‘na kefil olamayacağı belirtildi.

Buna rağmen AKP ve Erdoğan iktidarının bitmesi gerektiğini vurgulayan TKP, bu nedenle cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi çağrısı yaptı.

TKP’nin açıklaması şöyle:

*Kılıçdaroğlu için istediğimiz oy Millet İttifakı için ne bir destek ne bir beklenti olarak görülebilir. Bu oy Erdoğan’a karşı verilmekte ve Erdoğan’ın bir an önce gitmesine odaklanmış geniş halk kesimlerine ‘Sizi anlıyoruz, duygunuzu paylaşıyoruz’ mesajını taşımaktadır.

* Milletvekili seçimlerinde TKP’ye verilecek oylar bu anlamda hem Erdoğan sonrasındaki Türkiye’nin aynı zihniyetin başka isimlerle sürmesine olan güçlü bir itiraz hem de ‘Biz TKP’yi sevdik ve güvendik’ diyen yüz binlerce kişinin eşitliğin, refahın, bolluğun, aydınlığın, özgürlük ve adaletin hüküm sürdüğü yaşanası bir ülke için, Sosyalist bir Türkiye için güçlerini birleştirmesi anlamına gelecektir.

TKP, Twitter hesabından da ‘1oyErdoğanGitsinDiye1oyTKPye’ tag’i paylaştı.

Bir süre önce benzer bir kampanya Türkiye İşçi Partisi için başlatılmış; ‘1oyKemale1oyTİPe’ tag’iyle tweet’ler atılmıştı.