Tiyatro topluğunun çıplaklık içeren ‘Aile Seks Şovu’ iptal edildi: Beş yaşındaki çocuğa, ‘Penis çiz’ denir mi?

Britanya’da, çocukların cinselliği keşfetmeleri, deneyim yaşama, kadın ve erkek cinsel organların çizilmesi konusunda teşvik eden tiyatro topluluğunun oyunu anne-babaların tepkisi üzerine iptal edildi.

Fotoğraf: ThisEgg

‘ThisEgg’ adlı topluluğun 5 yaş üstüne yönelik ‘Family Sex Show’unun (Aile Seks Şovu) sahnelenmemesi için Bristol ve Norwich’teki 39 bin kişi imza topladı. İmza toplayanların çıkış noktası çocukları cinsellik, ilişkiler konusunda eğitmeyi amaçladığı belirtilen oyunun içeriği, tanıtım filmi ve topluluğun internet sitesinde yazılıp çizilenlerdi.

Topluluğun internet sitesindeki, ”Vulvaya genelde yanlışlıkla vajina deniyor. Vajina bedeninize giren tüneldir. Vulva genital bölgenin dış yüzeyidir… Vulvanızı çizmeyi deneyin” ve, ‘Şimdi bir penis çizmelisiniz”, ”Vücudunuzun sevdiğiniz yerlerini yazın. Sonrasında da dokunulmasından hoşlandığınız yerleri düşünün” gibi telkinler ebeveynleri ‘kızdırdı.’ Çıplaklık içermesi, çocukların cinsel deneyim yaşamaları ve cinsel hazları tatmaları yönünde teşvik edilmeleri de tepki çekti.

Britanya Sanat Konseyi’nden fon alan topluluk, mayıs ayında gidecekleri bu iki kentte oyunun başlamadan bitmesinden yakındı.

‘Düşünce özgürlüğümüz kısıtlandı’

‘Küçük çocuklara uygunsuz cinsel içerik sunmak’la suçlanan topluluk, Twitter hesabından düşünce özgürlüğünün kısıtlandığını söyledi. ‘Aşırı uç görüşlü bir küçük grubun’ Norfolk & Norwich Festivali’nin organizatörü ve Bristol’daki Tobacco Factory Tiyatroları’nı iptale zorladığını belirten topluluk üyeleri, bu ay sonunda Bath’ta ‘davet edilenlerin katılabileceği’ bir performans olacağını duyurdu.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: ”Evet çıplaklık var. Oyunun bir yerinde sahnedeki herkesin kendilerini rahat hissettikleri noktaya kadar kıyafetlerini çıkarmaları isteniyor. Bu bazıları için tamamen çıplak kalmak oluyor. Bu performanslar çocukları güvenli şekilde bilgilendirecekti. Biletleri alanlara izleyip izlememeleri konusunda karar verebilmeleri için içerikle ilgili bilgi paylaşılmıştı. Bu şekilde tehdit ve taciz edilmemiz çok üzücü. Aşırı görüşlü küçük bir topluluk, ailelerin şeffaf ve yasal bir şeyi izlemekten mahrum bıraktı. ”

Topluluk, oyunun geniş kitlelerle buluşabilmesi için yeni bir düzenleme yapıldığı, yakın gelecekte izlemek isteyenlerle buluşacağı ve internet sitesinde içeriğin bir kısmını bulabilecekleri bilgisini de paylaştı.

‘Zafer ilan ettiler’

Aleyhine kampanya yürütenlerse iptalleri bir zafer olarak nitelendirdi. Şovun içeriğinin çocuklar, özellikle de beş-altı yaşındakiler için uygun olmadığını savunan anne ve babaların Mumsnet ve sosyal medya paylaşımları ne kadar ‘kızgın’ ve ‘tepkili’ olduklarının göstergesi.

Bir anne, ”Ergen çocuklar için olsa sakıncası olmaz ama beş yaşındakiler için kesinlikle uygun değil” yazarken bir diğeri, ”Beş yaşındaki çocukları böyle bir şeye davet ediyorsunuz. Okullarında bedava bilet dağıtıyorsunuz. Beni dehşete düşürmüştü. Neyse ki iptal edildi” ifadelerini kullandı. Bir diğeri, ”Utanç verici. Çocuklarımızı rahat bırakın biz gerektiğinde anlatırız” yorumunu yaptı.

‘Okulda yapsam kovulurdum’

Bir ebeveyn, ”Beş yaşındaki bir çocuk neden mastürbasyonu öğrensin? Onları cinsellik konusunda eğitmenin en iyi yolu sorularına yanıt vererek olur” derken bir öğretmenin paylaşımı şöyleydi: ”Yıllardır ilkokul çocuklarına cinsellik konusunda uzmanların onayladığı bir program dahilinde eğitim verdim. Onlara sınıfta Google’da mastürbasyonun ne demek olduğunu aramalarını söylesem kovulurdum.”

Bir başka kullanıcı, ”Beş yaşındaki çocuk böyle bir şeye götürülür mü, ben deli miyim” sözleriyle tepki gösterdi.

Ebeveynler ‘aşırı görüşlü küçük bir grup’ olmadıklarının ve şova yeşil ışık yakanların nasıl böyle bir işe kalkıştığını anlayamadıklarını dile getirdi.

Anne-babaların bazıları sahnede beş dakika çıplaklık içeren oyun hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Tobacco Factory Tiyatroları da gelen tehditler üzerine iptal etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.