Tisan Yarımadası’nda bir koy yağmaya açıldı, çevreciler ayakta: Beraber kurtaralım

Mersin’deki Tisan Yarımadası’ndaki bir koyun yağmaya açılmasına karşı çevreciler ve yöre halkı kampanya başlattı.

Fotoğraf: Change.org

Yarımada geçen yıl büyükşehir belediye meclisinin AKP ve MHP’li üyelerin oyuyla yapılaşmaya açılmıştı.

Proje değişti ÇED gerekli değildir raporu alındı

Bu karardan sonra AKP’ye yakınlığıyla bilinen Faras Akdeniz Yapı Kooperatifi kolları sıvadı ve Faras İnşaat’ın yapacağı projenin adımlarını atmaya başladı.

Projenin ilk halinde 285 blok, 1150 konut ve yedi dükkan vardı. Sonrasında projede değişiklik yapılarak konut sayısı 1079’a düşürüldü, bir otel eklendi ve dükkan sayısı 12’ye çıkarıldı.

Söz konusu şirket, proje değişikliğinden sonra yeniden ÇED başvurusu yaptı ve ‘ÇED gerekli değildir’ raporunu aldı.

Proje bedeli 480 milyon lira

ÇED raporuna göre proje 161 bin 722 metrekarelik bir alanı kaplıyor.

Faras İnşaat, Tisan’da sadece villa ve otel yapmayacak. Villa sahiplerine özel bir plaj ve iskele alanı da inşaa edecek. Proje dosyasına göre ortak kullanımın yanısıra kadınlara özel plaj, havuz ve aqua park da yapılacak. Spor merkezi, sağlık merkezi ve sosyal alanlar da projede.

Proje bedeliyse 480 milyon lira.

‘Destek ol, beraber kurtaralım‘

Çevreciler ve bölge halkı ender güzellikteki koyun betonlaşmasına karşı. Bu nedenle Change.org’da ‘Betonlaşmaya dur de’ başlıklı bir kampanya başlatıldı.

Çağrı şöyle: “Dünyanın en güzel 13’üncü koyu olarak bilinen Mersin’deki Tisan Yarımadası’nda inşaat izni alan şirket, hazırlıklarına başladı. Betonlaşma sonucunda birçok şeyin değerini yitirmesi kaçınılmazdır. 1079 villa ve 124 odalı bir otelin zarar vereceği çevresel faktörleri lütfen görmezden gelmeyelim. Şu an hala çalışmalar tam anlamıyla başlamış durumda değil, sizin de desteğinizle bu koyu ve içerisinde yaşayan bütün canlı türlerini kurtarabiliriz. Destek ol, beraber kurtaralım!”