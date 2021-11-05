TIR’ın dorsesinden 149 sığınmacı çıktı

Bitlis’te bir TIR’ın dorsesinde 149 Afgan sığınmacı yakalandı, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
AA’nın valiliğin açıklamasından aktardığına göre göçmen kaçakçılığının önlenmesi için çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Bitlis-Baykan kara yolundaki Tanrıyar yol kontrol noktasında denetim yaptı.
Durdurulan TIR’ın dorsesinde Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 149 Afganistan sığınmacı yakalandı.
Organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü U.Ö. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen U.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.