TİP’li Kadıgil: 48 saat bulunamayan rejim, tehdit etmek gerekince beliriyor

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil, depremle ilgili hükümetin yetersiz kaldığını belirterek ”48 saat bulunamayan rejim, çöküşünü haykıranları tehdit etmek gerekince beliriyor” dedi.

Kahramanmaraş. (Reuters)

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı. 10 şehirde binlerce bina yerle bir oldu.

Ancak aradan geçen iki güne rağmen halen bazı bölgelere ekipler ulaşmış değil. Çadırlar yetersiz kalırken, depremzedeler soğuk hava altında yakınlarını kurtarmaya çalışıyor.

Diğer yandan iktidar, gözünü kendini eleştirenlere dikmiş durumda. İstanbul başsavcılığı Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili sözlerini gerekçe göstererek gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında soruşturma başlattı. Siyaset bilimci Özgün Emre Koç da paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

TİP’li Kadıgil, bu duruma şöyle tepki gösterdi: “48 saat oldu… Tonlarca betonun altında yatan yurttaşlarımızın üstüne 48 saattir kar yağıyor. Kurtulanlar, kurtaranlar aç, susuz, üşüyor. 48 saat bulunamayan rejim, çöküşünü haykıranları tehdit etmek, hapsetmek ya da belediye araçlarına saray etiketi asmak gerekince beliriyor.”