Tinder’da tanıştığı kadını dolandıran adama dört yıl hapis

Britanya’da, çöpçatanlık uygulaması Tinder aracılığıyla tanıştığı kadını kandırıp 157 bin sterlinini (3 milyon 23 bin lira) alan bir adam dört yıl hapse mahkum edildi.

Fotoğraf: Nottinghamshire Polisi

Nottingham kentinde yaşayan Frank Adozi’nin (32), kendisini olduğundan farklı tanıtıp kadınların parasına göz diktiği belirtildi.

Polisin açıklamasına göre profilinde petrol sondaj kuyusunda çalışan 60 yaşındaki Michael McCarthy olarak kedisini tanıtan Adozi, birden fazla kadını kandırdı. Birinden iki aylık süre içinde 157 bin sterlin aldı. Bu parayla da kendisine marka kıyafetler, cip ve mücevher satın aldı.

Kadın, onun ‘petrol işinde olan McCarthy’ olduğunu sandığı için güvendi ve 34 kez hesabına farklı miktarlarda havale yaptı.

Kadın mahkemede şunları söyledi: “Bana Avustralya’da doğduğunu, ABD’de yetiştiğini ve 2005’te Britanya’ya yerleştiğini, karısı Lisa’nın öldüğünü, bir de kızının olduğunu anlattı. Verdiğim para önemli birikimdi benim için. Ev alacaktım.”

Adı açıklanmayan kadın parayı birkaç kez isteyip alamayınca durumu polise bildirdi. Ve, gerçek ortaya çıktı.

6 Ocak’ta tutuklanan Adozi hakkında dava açıldı. Cep telefonunu inceleyen polis en az altı kadını daha hedef aldığını belirledi. Adozi geçmişte de benzer suçlar işlemiş, dört buçuk yıl hapis yatmış ve 2020’de tahliye olmuştu.

Polisin açıklamasında, Adozi’nin bir süre bekleyip kadınların kendisine güvenmesini sağladıktan sonra ‘harekete geçtiği’ vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı: “157 bin sterlin kaybeden kadın, romantizmin dolandırıcılıkla sonuçlandığı olaylar arasında şahit olduğumuz en üzücü örnek. Genellikle psikolojik olarak hassas durumda olanları seçmiş. Herkesten çok dikkatli olmalarını rica ediyoruz.”