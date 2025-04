Tina Turner'ın 40 yıllık kayıp şarkısı bulundu

Şarkıcı Tina Turner’ın ‘Private Dancer’ albümü için kaydedilen bir şarkısı keşfedildi.

Fotoğraf: Wikimedia Commons

‘Hot For You, Baby’ adlı şarkının aslında ‘Private Dancer’ albümünün son versiyonunda yer alması planlanıyordu ancak bu gerçekleşmedi. Şarkının yıllarca kaybolduğu düşünüldü.

Euronews‘ün aktardığına göre ‘Private Dancer’ın 40’ıncı yıldönümü için yeniden basımına hazırlanan plak şirketi, şarkının da olduğu ana kaseti yeniden keşfetti.

Parça bugün Britanya radyolarında ilk kez çalınacak.

Şarkının yanı sıra yayınlanacak koleksiyonda Turner’ın Mart 1985’te Birmingham NEC Arena’da çaldığı ve David Bowie ile Bryan Adams’ın konuk sanatçı olarak yer aldığı günden bir film de olacak.

Plak şirketi, koleksiyonu martta yayınlayacak.

‘Private Dancer’

Private Dancer 1984’te yayınlanmıştı. Bu albüm, 70’li yılların sonunda Ike Turner’la olan istismar dolu evliliğinden kaçan Tina Turner’ın kariyerinde önemli bir yere sahip.

Capitol Records, boşanmasının ardından parasız kalan Tina’ya kayıt stüdyosunu kullanması için iki haftalık süre vermişti. Tina, burada Private Dancer’ı çıkardı.

‘What’s Love Got To Do With It’, ‘Show Some Respect’, ‘Better Be Good To Me’, ‘I Can’t Stand The Rain’ ve ‘Private Dancer’ parçalarının yer aldığı albüm ciddi bir ticari başarı kazandı.

O dönemde ‘müzik tarihinin en büyük geri dönüşlerinden biri’ olarak görülen albüm, 10 milyondan fazla sattı, üç Grammy kazandı ve 1985’te Turner dünyanın en büyük yıldızlarından biri oldu.

Kuzey Amerika’da en çok satan albüm olan ‘Private Dancer’, 2020’de korunmak üzere Kongre Kütüphanesi tarafından ulusal kayıt siciline alındı.

Daha önce böbrek hastalığı geçiren ve bağırsak kanseri olan Turner, 24 Mayıs 2023’te 83 yaşında hayatını kaybetti.