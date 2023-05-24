‘Rock’n Roll’un kraliçesi’ Tina Turner hayatını kaybetti

Rock’n Roll’un Kraliçesi lakaplı ABD’li müzisyen Tina Turner 83 yaşında hayatını kaybetti.

Tina Turner. (Instagram)

BBC Türkçe’nin haberine göre Turner, hayatının son yıllarında kanser, inme ve böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunları yaşıyordu.

Müzisyen Turner, What’s Love Got to Do with It ve Private Dancer gibi şarkılarla 1980’lere damgasını vurmuştu.

Turner kendine özgü tarzıyla Beyonce, Janet Jackson, Janelle Monae ve Rihanna gibi sanatçıların müzik anlayışlarını da etkilemişti.

Tina Turner ilk olarak 1960’larda eşi Ike Turner ile birlikte kurduğu Ike & Tina Turner grubuyla müzik piyasasına girmiş, 1976’dan sonra ise Tina Turner kariyerine solo devam ederek ününü daha da artırmıştı.

Turner 30 yıldan uzun bir süreye yayılan solo kariyeri boyunca 180 milyondan fazla albüm satmış ve sekiz Grammy Ödülü kazanmıştı.

Turner 2018’de oğlu Craig’in intiharının ardından zor bir dönem geçirmişti.