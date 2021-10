Tina Turner, şarkılarının haklarını sattı: 50 milyon dolarlık anlaşma

ABD’li şarkıcı Tina Turner (81), şarkılarının haklarını Bertelsmann Music Group’a (BMG) sattı. Şirket, ‘Rock’n roll’un kraliçesi’ olarak adlandırılan şarkıcının şarkılarının hakları için ne kadar ödeneceğini açıklamadı. Ancak müzik endüstrisindeki kaynaklar 50 milyon dolarlık (445,22 milyon lira) bir anlaşma olduğunu söyledi.

Anlaşma kapsamına, Turner’ın şarkılarının haklarının yanı sıra, isim, görüntü, yapımlarda benzerlerini kullanma ve gelecekteki sponsorluk hakları da dahil edildi.

Turner, ‘müziğinin güvenilir ellerde olduğundan emin olduğunu’ ifaderek bundan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Hit şarkıları arasında, ‘What’s Love Got To Do With It’, ‘The Best’, ‘Steamy Windows’ bulunan ünlü şarkıcı 12 kez Grammy Ödülü kazandı.

2009’dan beri ‘büyük ölçüde emekliye ayrılan’ Turner’ın hayatı bu yıl HBO belgeseli ‘Tina’ya ve yine aynı adlı bir müzikale konu oldu. Şarkılarına olan ilgi arttı.