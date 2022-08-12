Timur Sırt: Mevcut belirsizlik devam edecek

Durumu verilerle ortaya koyan KPMG’nin yayımladığı “Venture Pulse” raporuna göre Ukrayna’da yaşanan savaş, yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının neden olduğu belirsizlik ortamında 2022 yılının ikinci çeyreğinde küresel çapta girişimlere yapılan yatırımlar azaldı. Raporda jeopolitik ve makroekonomik belirsizliklerin sayısı göz önüne alındığında, mevcut belirsizliğin 3. çeyrekte de devam edeceği öngörülüyor. Girişim dünyasının karşılaştığı başlıca trendleri, zorlukları ve fırsatları vurgulayan üç aylık rapora göre jeopolitik belirsizlikler, tedarik zinciri sorunları, artan enflasyon ve faiz oranları gibi faktörler nedeniyle küresel girişim yatırımları azaldı.

Timur Sırt’ın yazısı