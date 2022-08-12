Timur Sırt: Mevcut belirsizlik devam edecek

Durumu verilerle ortaya koyan KPMG’nin yayımladığı “Venture Pulse” raporuna göre Ukrayna’da yaşanan savaş, yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının neden olduğu belirsizlik ortamında 2022 yılının ikinci çeyreğinde küresel çapta girişimlere yapılan yatırımlar azaldı. Raporda jeopolitik ve makroekonomik belirsizliklerin sayısı göz önüne alındığında, mevcut belirsizliğin 3. çeyrekte de devam edeceği öngörülüyor. Girişim dünyasının karşılaştığı başlıca trendleri, zorlukları ve fırsatları vurgulayan üç aylık rapora göre jeopolitik belirsizlikler, tedarik zinciri sorunları, artan enflasyon ve faiz oranları gibi faktörler nedeniyle küresel girişim yatırımları azaldı.
SON HABERLER
‘Deterjan Pazarı’nın yöneticisi gözaltında: ‘Üç ay bekleyin’ dedi, tehdit etti
‘Deterjan Pazarı’nın yöneticisi Süleyman Kocabaş, sosyal medyadan … Devamı...
Çorum’da 4,2 büyüklüğünde deprem
Çorum’un merkezinde saat 09:07’de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. Afet … Devamı...
Kamu bankaları reel sektörden yılbaşına kadar ‘sabır’ istemiş
Reel sektör temsilcileriyle kamu bankaları görüşmesinde, banka … Devamı...
Washington Post: Trump’ın evinde nükleer silahlarla ilgili belgeler arandı
ABD'nin Washington Post gazetesi, FBI tarafından eski ABD başkanı Donald … Devamı...
YSK başkanı: Kılıçdaroğlu’nun kastını anlayamadım
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muammer Akkaya, "Kılıçdaroğlu'nun … Devamı...
Konutta zirveden dönüş sinyali
Türkiye genelinde son bir yılda yüzde 153, son 4 yılda yüzde 250 artış … Devamı...
Arjantin’den 950 baz puanlık faiz artışı
Arjantin Merkez Bankası (BCRA) enflasyonun yüzde 70'in üzerinde … Devamı...
ATM’ye yüklenen fazla para, sokağa saçıldı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ATM'nin haznesinin çekemediği, kapasitesinin … Devamı...
Gökçeada’da Meryem Ana Panayırı da iptal edildi: CİMER’e şikayet edilmiş
Gökçeada'da düzenlenecek Meryem Ana Panayırı'nın, CİMER'e gelen şikayetler … Devamı...
13 ilin emniyet müdürü değişti
İçişleri Bakanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle 11 … Devamı...