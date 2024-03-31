Timothy Ash: Piyasa, Erdoğan'dan Şimşek için güvence isteyecek

Türkiye’yi yakından izleleyen Britanyalı ekonomist Timothy Ash, piyasanın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan ‘güvence’ isteyeceğini savundu.

Mehmet Şimşek. (AA)

Eski ekonomi yönetimi yüksek enflasyona rağmen faizleri tek haneye indirmişti. Mayıs 2023 seçimlerinden sonra ekonomi yönetiminin başına Mehmet Şimşek getirilmişti. Şimşek ‘rasyonel politikalar’ uygulayacağını açıklamıştı.

Goldman Sachs’in eski stratejistlerinden Robin Brooks, CHP’nin önde götürdüğü yerel seçim sonuçlarının piyasa tarafından olumlu karşılanmayacağını öne sünrdü. Brooks’a göre bu sonuçlar yeni seçimleri beraberinde getirebilir. Bu da daha fazla harcama ve devalüasyon demek.

Ash de Brooks’un dediklerini destekleyerek şunları söyledi: “Piyasalar Erdoğan’dan enflasyonla mücadelenin devam edeceği, Şimşek ve ekibinin kalacağı konusunda güvence isteyecek.”