Time Out'a göre en iyi 10 sandviççi: İstanbul'dan bir restoran da listede

Dünyanın en iyi sandviçlerinin arasında İstanbul’dan ‘mavi panini’ de yer aldı. Bubada Club Sandwich & More’da yapılan sandviç 5’inci sırada.

Fotoğraflar: Time Out

Dünyanın neresinde olursanız olun, parmaklarını ısırtacak sandviçler yiyebileceğiniz harika yerler var.

Bazıları lüks malzemelerle dolu bazılarıysa ucuz… Ama her ne olursa olsun sandviç, herkesin tercih ettiği evrensel bir yemek.

Britanya merkezli ünlü ‘Time Out’ dergisi dünyadaki en iyi sandviçleri sıraladı. İlk 10 şöyle:

1- Le Petit Vendôme’dan tereyağlı jambon

60’lı yılların izlerini taşıyan Le Petit Vendôme, Mark Zuckerberg’den İngiliz süper model Kate Moss’a kadar birçok ismin ayak bastığı otantik bir bistro.

Le Petit Vendome Fransa’nın başkenti Paris.

Sarı kırmızı formikayla dekore edilmiş Le Petit Vendôme veganlar için cehennem, et severler için cennet. Jambonlu tereyağlı sandviçi bir sanat eseri. Siparişiniz, Julien Bakery’nin ödüllü bagetleri, bolca taze tereyağı ve kemikten çıkarılmış jambon şeritleri kullanılarak önünüzde hazırlanıyor.

2- Epping Forest Oyster Shack’te pastırma, deniz tarağı ve siyah pudingli rulo

Şu sıralar Londra’da aşırı doldurulmuş ve şişirilmiş çok fazla sandviç var. Ama burada işin özüyle bile harikalar yaratılabiliyor.

Sadece üç malzemeden oluşan bu et ve deniz mahsulü kombinasyonun yapılışı basit. Mükemmel verim sağlayan kaplan çizgili ekmek rulosunun iç kısımlarını kaplayan küçük erimiş tereyağı nehrini saymazsanız…

Britanya’nın başkenti Londra.

Yumuşak deniz tarakları, cızırdayan pastırma ve bir diskus siyah pudingle şehirdeki en tatmin edici sandviç yapılıyor. Yan taraftaki King’s Oak Hotel’in birahanesinden bir bardak Guinness’le en iyi şekilde tadını çıkarabilirsiniz.

3- Kush Hialeah’dan Newman’s Jewban

Bu sandviçin içinde çavdar üzerinde ızgara domuz eti, konserve sığır eti, İsviçre peyniri, turşu, lahana turşusu, sarı hardal ve Rus sosu var.

Karışımlar söz konusu olduğunda, Kush Hialeah’ın Newman’s Jewban’ı sadece Miami’de bulunan bu ‘günahkar’ kreasyonla ortalığı kasıp kavuruyor.

Kush Hialeah ABD’nin Florida eyaletindeki Miami’de.

Bu sandviç damlıyor, keskin et parçaları tabağınıza geri akmadan serçe parmağınızı bile çekemeyeceğiniz türden. Jewban’dan bir lokmayı bile geride bırakmanıza imkan yok.

4- El Mercado’dan Sandviç ‘La Perla’

El Mercado’yu ne zaman ziyaret ederseniz edin, bu rüya gibi Peru cevicheria’sının masaları, şeker renkli kokteyller ve limon suyu ya da kaplan sütüne bulanmış çiğ balık yığınlarıyla dolu olacaktır.

Peru’nun başkenti Lima.

Ama ikinci Paloma’nızdan sonra canınız tekila ve mezcal’i silip süpürecek bir şeyler isteyebilir. O zaman sandviç ‘La Perla’yı deneyin. Bu küçük ama güçlü sandviçte, en parlak, bağımlılık yapıcı sarı biberle aşılanmış tartar sosunda yüzen, derin yağda kızartılmış bir sürü pejerrey (küçük gümüş balığı) var. Jilet inceliğinde kırmızı soğan ve kırmızı biberden oluşan bir yuva, çıtır çıtır bir taç görevi görüyor. İki tane sipariş etmek isteyeceğiniz türden bir şey.

5- Bubada Club Sandwiches and More’dan mavi panini

Sandviç çılgınlığı İstanbul’u da kasıp kavuruyor. Özellikle Kadıköy’deki restoranlar bu konuda takıntılı. En küçük dükkanlarda bile sınırsız yaratıcılık var.

Bölgede sıkı bir rekabet olsa da Bubada’nın şehirdeki en iyi el yapımı yiyecekleri yaptığı rahatlıkla söylenebilir. Cennet gibi mavi panini daha önce denediğimiz hiçbir şeye benzemiyor. Kabarcıklı ev yapımı focaccia, etli mantarlar, dumanlı dana pastırması, mavi peynir ve az miktarda sebzeden oluşuyor.

6- Live Twice’dan biftekli

Sandviç beyaz ekmek içinde panko kabuklu wagyu bifteği, Japon mayonezi ve tonkatsu sostan oluşuyor.

Barda tek başına bütün gece içtikten sonra Singapur’da Live Twice’ın bu ünlü katsu sando’su tercih ediliyor.

Ebruli wagyu, çıtır çıtır panko ile kaplanmadan önce salamura ediliyor ve altın rengine kadar derin yağda kızartılıyor. Et, iki dilim kabuksuz beyaz ekmeğin arasına yerleştirilmeden önce tonkatsu sosu ve birinci sınıf kewpie mayonezine bulanıyor.

7- Dutch Smuggler’dan Mie Goreng tostu

Bu sandviç, Mie goreng noodle, kızarmış yumurta, arpacık soğanı, beyaz ekmek üzerinde mozzarella ve gravyerden oluşuyor.

Baharatlı mayonez ekmeğe sürülüyor, ardından baharatlı-tatlı hazır erişte, yağda kızartılmış yumurta ve arpacık soğanı geliyor. Her şey mozzarella ve cevizli gravyer karışımıyla muhteşem bir şekilde birbirine bağlanıyor.

Her ne kadar öğrencilerin gözdesi gibi görünse de Sidney’deki beyaz yakalılar da bu sandviçi yemek için sıraya giriyor.

8- Casa Guedes’ten kavrulmuş domuz budu sandviçi

Bu sandviç, rustik ekmek üzerinde kavrulmuş domuz budu, koyun sütü peyniri ve ev sosundan yapılıyor.

Casa Guedes Portekiz’in Porto şehrinde.

But yavaşça kavrulup siparişe göre dilimlenmeden önce yumuşatılıyor, sosa batırılıyor ve kızarmış rustik ekmek üzerinde dinlendiriliyor. Personel bir kadeh köpüklü şarap içmenizi önerecektir ama buz gibi bira da tercih edilebilir.

9- Pescaria’dan ton balıklı tartar sandviç

Sandviçin içinde ton balığı tartar, burrata, domates, kapari yağı ve fesleğen pesto var.

100 gram birinci sınıf, yakut kırmızısı ton balığı tartarıyla dolu bu devasa sandviç, İtalya’nın Polignano a Mare sahil kasabasında deniz kenarında servis edildiği için bonus puan alıyor.

Kalın bir burrata tabakası her köşe ve bucağa sızarken, bir parça fesleğen pesto topraksı bir tazelik katıyor. Hemen yerinde yemek isteyebilirsiniz ama Pescaria’dan denize doğru beş dakikalık bir yürüyüşle Adriyatik Denizi’nin eşsiz manzarasını seyredebilirsiniz.

10- Dot’tan üç peynirli bikini

María Formoso ve José Cifuentes Ros, Barselona’dan Madrid’e taşındıklarında bikiniyi de yanlarında getirmek istediklerini biliyorlardı.

Klasik jambon ve peynirli sando, özel kahve, dayanılmaz hamur işleri ve doğal şaraplar Dot’un bel kemiğini oluşturuyor. İkili, malzemeleri yerel tedarikçilerden temin etmekten gurur duyuyor.

‘Üç peynirli bikini’nin peynirleri Rafa’dan (mahalledeki güvenilir bir kasap ve şarküteri) temin ediliyor, brioche yakındaki Panadarío’da taze olarak pişiriliyor ve ananas-habanero turşusu Brutal Terrific Jams tarafından özenle hazırlanıyor. Bir adım daha ileri gitmek isterseniz, Madrid dağlarındaki mutlu tavuklardan bir yumurta eklemeyi isteyin.