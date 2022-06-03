Video paylaşım platformu TikTok’ta ücretli komedi programı yayınlanıyor.

Fotoğraf: Pearpop

TikTok içerik üretici Jericho Mencke yalnızca platformda yayınlanmak üzere ‘Finding Jericho‘ isimli bir program hazırladı. Programda Mencke farklı karakterle mizahi röportajlar yapıyor.

İlk iki bölümü Mencke ve yapımcısı Pearpop’un TikTok hesabından ücretsiz olarak yayınlanacak program bundan böyle salı ve perşembe günleri ‘telefonlara gelecek.’

Yarım saatlik sekiz bölümden oluşan program 4,99 dolar ücret karşılığında izlenebilecek.