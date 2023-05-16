TikTok kullanıcısına seçim soruşturması: Yakalama kararı çıkartıldı

İstanbul Başsavcılığı, deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik TikTok hesabında hakaret içerikli yayın yapan kişi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre dün, video içerik platformu TikTok’ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde ortaya çıkan oy oranları nedeniyle depremzedelere yönelik ağır hakaret, saldırı, tahrik ve provokasyon içeren bir video yayınlayan kişi hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan soruşturma başlatıldı.

AA’nın haberine göre yapılan açıklamada şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği ve yurt dışında bulunma ihtimaline karşı yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.