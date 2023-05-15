Oyuncu Zeynep Beşerler hakkında seçim soruşturması

Oyuncu Zeynep Beşerler hakkında dün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: Twitter

İstanbul Başsavcılığı, seçimlerin sonuçlarına yönelik yanıltıcı bilgiler ile deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak nitelikte provokatif paylaşım yapan sosyal medya hesaplarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ANKA’nın haberine göre başsavcılıktan yapılan açıklamada, Siber Suçlar Şube Müdürlüğü’nün yaptığı tespitlerde oyuncu Zeynep Beşerler’in de şüpheliler arasında bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre Beşerler, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda seçim sonuçlarına ilişkin ‘Bu ülke için bu kadar geri zekalı çok fazla, yazık’ ifadelerini kullandı.