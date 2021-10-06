Ticareti yasak 45 papağan korumaya alındı

İstanbul’un Güngören ilçesinde, ticareti yasak olan ve yasa dışı üretimde kullanıldığı tespit edilen farklı türlerde 45 papağan korumaya alındı.
AA’nın haberine göre İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akıncılar Mahallesi’ndeki bir işyerinde, Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında koruma altında olan papağanların bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adreste 43’ü yetişkin ikisi yavru 45 papağan ve 25 papağan yumurtası bulundu.
Papağanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.