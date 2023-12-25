Ticaret Bakanlığı’ndan ‘fahiş fiyat’ yaptırımı: 309 işletmeye 24 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan işletmetmelere 9 milyon 374 bin 941 lira idari para cezası verdi.

‘Fahiş fiyat’tan sebze ve meyve satan tüccarlaraysa 8 milyon 282 bin 225 lira para cezası uyguladı.

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Ülke genelinde denetim yapan bakanlık, belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satan 283 işletmeye 9 milyon 374 bin 941 lira idari para cezası kesti.

Sebze ve meyve satışlarında fahiş fiyat artışı yapan 24 hal içi tüccara 8 milyon 282 bin 225, otomotiv piyasasında stokçuluk yapan iki işletmeye 6 milyon 687 bin 900 lira idari para cezası verildi.

Böylece fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye toplam 24 milyon 345 bin 66 lira idari para cezası verildi.