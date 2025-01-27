Ticaret bakanından 'müjde': Suriye 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye’nin un, yumurta, mısır dahil 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptığını ‘müjdeledi.’

Ömer Bolat. Fotoğraf: AA

CNBC-e‘nin haberine göre Baas rejiminin devrildiği Suriye’de geçici hükümet, Türkiye’den gelen ithal ürünlerde uygulanan gümrük vergilerini yüzde 300’e varan oranlarda artırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2024’te Türkiye, Suriye’ye 2 milyar doları (yaklaşık 71 milyar 456 milyon lira) aşan ürün ihraç etti. Bunun önemli kısmını değirmencilik ürünleri oluşturdu.

Sessizliğini 17 Ocak’ta bozan Ticaret Bakanlığı konunun yüz yüze görüşüleceğini duyurmuştu.

Bugün Dünya Gümrük Günü Kutlama Töreni’nde Bolat, 269 üründe Suriye’nin indirim yaptığını belirterek şunları söyledi:

* Ocak başında video konferans görüşmesi yaptım. İki ülke ekonomi, ticaret ve yatırım ilişkilerinde ilerletme konusunda görüş alışverişinde bulundum.

* En kısa sürede seyahat gerçekleştireceğimizi karşılıklı olarak konuştuk.

* 11 Ocak’ta Suriye yönetiminin yürürlüğe koyduğu ve Türkiye için değil, bütün dünya ticaretleri için geçerli olan tek gümrük rejimi uygulamasının bazı kesimlerce yanlış anlaşıldığını ve kafa karışıklığı doğurduğunu üzülerek müşahade ettik.

* Görüşmeler neticesinde Suriye’de bazı ürünlerin gümrük vergilerinin gözden geçirilmesi hususlarında mutabık kalındığını ifade etmek istiyorum.

* Suriye, bu hafta itibarıyla tavuk yumurtası, un, mısır, gıda ürünleri, bazı demir çelik ürünleri, süt, krema ve hijyen ürünleri olmak üzere 269 üründe gümrük vergilerinde indirime gitme kararı almıştır. Önemli ölçüde indirimler yapmıştır.

* Ortada Türkiye’ye yönelik alınmış bir karar şeklinde sunulmaya çalışılan bir durum kesinlikle yoktur.