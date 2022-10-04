Ticaret bakanı ihracattaki artışı övdü, ithalatı görmezden geldi: Dış ticaret açığı yüzde 298 arttı

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre eylülde dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 298,3 artarak 10,38 milyar dolara çıktı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 9,2’lik ihracat artışının reklamını yaparken ithalat ve dış ticaret açığındaki artışa değinmedi.

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Türkiye’de aralıktan beri resmen uygulanan ‘yeni ekonomi modeli’nde cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonun düşeceğine inanılıyordu. Modelde değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyordu.

Ama eylül verilerine bakıldığında dış ticaret açığının uçtuğu ve ithalatın ihracata göre çok daha fazla arttığı görülüyor.

Ticaret Bakanlığı’nın eylüle ilişkin geçen yılın aynı ayına göre dış ticaret verileri şöyle:

*İhracat yüzde 9,2 artışla 22,62 milyar dolar

*İthalat yüzde 41,5 artışla 33 milyar dolar

*Dış ticaret açığı yüzde 298,3 artışla 10,38 milyar dolar

İthalatın yaklaşık üçte biri enerji

Dış ticaret açığının ocak-eylüldeki artışı da yüzde 158,5’le 83,82 milyar dolar.

Bu arada ihracat ocak-eylülde yüzde 17,1 artışla 188,22 milyar dolar. İthalat da aynı dönemde yüzde 40,8 artışla 272,04 milyar dolar.

Enerji, ithalatın yaklaşık üçte birini oluştururken son dönemde altın ithalatı da artışta.

Ticaret bakanı ithalat ve açıktaki artışı görmezden geldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından sadece ihracatla ilgili verileri paylaştı. Muş, ihracattaki yüzde 9,2’lik artışla övünürken ithalatın ve dış ticaret açığının ne kadar arttığını duyurmadı.

Muş, ihracatı detaylı paylaşırken ithalatla ilgili “33 milyar oldu” demekle yetindi.

Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %9,2 artışla 22,6 milyar $ olmuştur.



Bu, en yüksek Eylül ayı ihracat rakamıdır.



Böylelikle, 2022 yılının ilk dokuz ayının tamamında, en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve dokuzda dokuz yaptık. pic.twitter.com/NvnLA0P8FQ — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) October 4, 2022

Ağustosta da artmıştı

İhracat temmuzda yüzde 13,15 artarak 23,1 milyar dolar, ithalat yüzde 40,8 artarak 32,6 milyar dolar olmuştu.