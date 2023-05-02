THY’den ‘sahte hesap’ uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), sosyal medyada şirket logosunu kullanan sahte hesaplara karşı uyardı. THY’nin açıklamasında, resmi destek hesabı ‘@TK_HelpDesk’ dışındaki hesaplara itibar edilmemesi istendi.

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THY’nin resmi destek hesabından yapılan açıklamada, şirket logosu ile kendilerini markayla bağlantılı gibi gösterip bilgi talep eden bazı hesapların tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, “Resmi destek hesabımız ‘@TK_HelpDesk’ dışındaki müşteri ilişkileri destek hesaplarının THY ile ilgisi bulunmamaktadır. Güvenliğiniz için bu hesaplara itibar etmemenizi önemle rica ederiz” denildi.