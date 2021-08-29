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Yaramazlara biraz batar!

THY iç hatlarda ya aşı ya test

Türk Hava Yolları (THY), 6 Eylül itibariyle iç hat uçuşlarında aşı kartı ya da negatif PCR testi isteneceğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Türkiye’de 1 Temmuz’da kaldırılan Covid-19 tedbirleri vakaların yükselmesine yol açarken sosyal hareketliliğin yoğunlaşacağı okul dönemi öncesi de endişelerin artmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 6 Eylül’den itibaren aşı olmayanların konser, sinema ve tiyatro gibi toplu olarak bulunulan yerlere giremeyeceğini açıklamıştı. Aşı olmayanların buralara girişte negatif test ibraz etmesi gerekiyor. Diğer yandan aşı olmayan üniversite öğrencileri ve çalışanlarından da düzenli test isteneceği bildirilmişti.


THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter paylaşımında “İç hatlarda 6 Eylül’den sonra seyahat edecek yolcularımız ya aşı kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp, negatif olduğunu ibraz edecektir” diye yazdı.

Türkiye’de aşıları tamamlananların yüzdesi 44,5’e ulaşmış durumda. Yapılan toplam doz sayısı ise 92,7 milyon.

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