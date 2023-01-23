THY çalışanlarına enflasyon farkı üstüne yüzde 4,6 ilave zam

Türk Hava Yolları (THY) çalışanlarının ücretlerine, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere, geçen sene haziran-aralık enflasyonu farkının üüstüne yüzde 4,6 eklenerek artırılmasına karar verildi.

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THY’den KAP’a yapılan açıklamada, THY ile Hava-İş Sendikası arasında 1 Ocak 2022-31 Aralık 2023 dönemini kapsayan iki yıllık 27’nci dönem toplu iş sözleşmesinin ücretler ve sosyal haklarına ilişkin maddelerinde yapılacak iyileştirici düzenlemelerde mutabakata varıldığı belirtilerek şöyle dendi:

* Buna göre 31 Aralık 2022 tarihindeki ücretlere, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2022 indeks sayısının Haziran 2022 indeks sayısına göre değişim oranına ilave olarak yüzde 4,6 oranında artış yapılmasına karar verilmiştir.

2022 yılı ikinci altı aylık dönemin enflasyonuysa yüzde 15,4’tü.